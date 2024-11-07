Президент Германии о распаде коалиции: Это не конец света

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после распада коалиции призвал все стороны к ответственности, чтобы оставить позади политический кризис.

Об этом он сказал в своем обращении в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Штайнмайер прокомментировал политическую ситуацию, сложившуюся после распада коалиции.

"В 75-летней истории Федеративной Республики Германия редко случалось, чтобы правящая коалиция теряла большинство в немецком Бундестаге до окончания законодательного периода", – сказал Штайнмайер.

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"Но наша конституция предусматривает такую возможность, которая сейчас реализовалась. Конец коалиции – это не конец света. Это политический кризис, который мы должны – и сделаем – оставить позади", – сказал он.

Штайнмайер добавил, что Основной закон дает четкие указания относительно дальнейшей процедуры, и подчеркнул, что немецкая демократия – сильная.

После просьбы канцлера уволить министра финансов Кристиана Линднера, а также отставки министра юстиции и министра образования, Штайнмайер заявил, что "проведет эти увольнения сегодня в полдень".

Канцлер Олаф Шольц 6 ноября решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе.

К более быстрому голосованию в парламенте за вотум доверия правительству призвали и другие парламентские фракции.

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