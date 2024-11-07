Шольц пропустить кліматичний саміт через крах своєї коаліції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поїде на кліматичну конференцію COP29 в Азербайджані наступного тижня після розпаду його коаліції.

Про це повідомив представник уряду в інтерв'ю виданню Politico, пише "Європейська правда".

"Канцлер не поїде на COP29", – повідомив представник уряду.

Шольц планував відвідати зустріч у Баку наступного тижня. Однак у середу ввечері його трипартійна коаліція розпалася, що відкрило перспективу проведення дострокових виборів.

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Відмова Шольца поповнила список лідерів, які вирішили пропустити переговори.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також змінила свої плани щодо участі, пославшись на слухання щодо затвердження членів її комісії.

Президент Франції Емманюель Макрон, глава уряду Канади Джастін Трюдо, президент Південної Африки Сіріл Рамафоса, президент США Джо Байден, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе також не планують брати участь у переговорах.

Переговори, які триватимуть два тижні, мають на меті укласти нову угоду щодо фінансування кліматичних заходів у бідніших країнах.

У середу Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні.

До швидшого голосування у парламенті за вотум довіри до уряду закликали й інші парламентські фракції.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі