Шольц пропустит климатический саммит из-за краха своей коалиции

Канцлер Германии Олаф Шольц не поедет на климатическую конференцию COP29 в Азербайджане на следующей неделе после распада его коалиции.

Об этом сообщил представитель правительства в интервью изданию Politico, пишет "Европейская правда".

"Канцлер не поедет на COP29", – сообщил представитель правительства.

Шольц планировал посетить встречу в Баку на следующей неделе. Однако в среду вечером его трехпартийная коалиция распалась, что открыло перспективу проведения досрочных выборов.

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Отказ Шольца пополнил список лидеров, которые решили пропустить переговоры.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также изменила свои планы по участию, сославшись на слушания по утверждению членов ее комиссии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Канады Джастин Трюдо, президент Южной Африки Сирил Рамафоса, президент США Джо Байден, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе также не планируют участвовать в переговорах.

Переговоры, которые продлятся две недели, имеют целью заключить новое соглашение по финансированию климатических мероприятий в бедных странах.

В среду Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе.

К более быстрому голосованию в парламенте за вотум доверия к правительству призвали и другие парламентские фракции.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше