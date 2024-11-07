Апеляційний суд Грузії анулював скасування результатів виборів на 30 дільницях

Тбіліський Апеляційний суд скасував рішення суду міста Тетрі-Цкаро анулювати результати всіх виборчих дільниць, на яких голосування відбувалося з використанням електронних технологій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Суд Тетрі-Цкаро встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрі-Цкаро та місті Цалка, де проводилося електронне голосування, на підставі скарги Асоціації молодих юристів Грузії.

Під час експерименту в залі засідань позивачі показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта. Особа, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддано голос.

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Суддя суду Тетрі-Цкаро Владімір Хучуа після проведення слідчого експерименту постановив, що таємниця голосування "однозначно" не була дотримана.

ЦВК Грузії оскаржила зазначене рішення в апеляційному порядку.

Крім того, за рішенням суддівської колегії Апеляційного суду позови неурядових організацій про анулювання результатів виборів на всіх "електронних" виборчих дільницях не були задоволені.

Розгляд позовів у суді тривав понад 20 годин, у рамках якого було розглянуто 26 справ.

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів.

Водночас міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах. Компанії, що проводили опозиційні екзитполи, висловили сумнів у правдивості офіційних результатів голосування.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.