Апелляционный суд Грузии аннулировал отмену результатов выборов на 30 участках

Тбилисский Апелляционный суд отменил решение суда города Тетри-Цкаро аннулировать результаты всех избирательных участков, на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Суд Тетри-Цкаро установил недействительность результатов на 30-ти избирательных участках в Тетри-Цкаро и городе Цалка, где проводилось электронное голосование, на основании жалобы Ассоциации молодых юристов Грузии.

Во время эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта. Лицо, которое стояло рядом, могло увидеть, за кого отдан голос.

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Судья суда Тетри-Цкаро Владимир Хучуа после проведения следственного эксперимента постановил, что тайна голосования "однозначно" не была соблюдена.

ЦИК Грузии обжаловала указанное решение в апелляционном порядке.

Кроме того, по решению судейской коллегии Апелляционного суда иски неправительственных организаций об аннулировании результатов выборов на всех "электронных" избирательных участках не были удовлетворены.

Рассмотрение исков в суде длилось более 20 часов, в рамках которого было рассмотрено 26 дел.

Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов.

В то же время международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах. Компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.