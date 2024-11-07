Bild: Лідер опозиції Німеччини висунув Шольцу умову для підтримки його уряду меншості

Лідер опозиційного консервативного союзу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц висунув Олафу Шольцу умову, за якої консерватори готові підтримати в Бундестазі законопроєкти уряду меншості у складі СДПН та "Зелених".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

За даними видання, Мерц дав зрозуміти канцлеру Шольцу під час зустрічі в канцелярії, що він готовий обговорювати нинішню урядову кризу, і ХДС/ХСС може обговорити законопроєкти, що перебувають на розгляді в Бундестазі, в будь-який час.

Але Мерц поставив умову: Шольц повинен ініціювати вотум довіри до його уряду вже "найближчими днями" і таким чином якнайшвидше розчистити шлях до нових виборів.

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Однак Шольц дотримався свого попереднього графіка – не ставити питання про вотум довіри до січня.

Переговори, які тривали близько 25 хвилин, завершилися безрезультатно.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті.

Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.

Однак Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри відбулося вже наступного тижня, а не у січні. До швидшого голосування у парламенті за вотум довіри до уряду закликали й інші парламентські фракції.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.