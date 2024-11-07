Bild: Лидер оппозиции Германии выдвинул Шольцу условие для поддержки его правительства меньшинства

Лидер оппозиционного консервативного союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц выдвинул Олафу Шольцу условие, при котором консерваторы готовы поддержать в Бундестаге законопроекты правительства меньшинства в составе СДПГ и "Зеленых".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

По данным издания, Мерц дал понять канцлеру Шольцу во время встречи в канцелярии, что он готов обсуждать нынешний правительственный кризис, и ХДС/ХСС может обсудить законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Бундестаге, в любое время.

Но Мерц выдвинул условие: Шольц должен инициировать вотум доверия его правительству уже "в ближайшие дни" и таким образом как можно быстрее расчистить путь к новым выборам.

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Однако Шольц придерживался своего предыдущего графика – не ставить вопрос о вотуме доверия до января.

Переговоры, которые длились около 25 минут, завершились безрезультатно.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Однако Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия состоялось уже на следующей неделе, а не в январе. К более быстрому голосованию в парламенте за вотум доверия правительству призвали и другие парламентские фракции.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.