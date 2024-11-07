Победители выборов в Литве пригласили в коалицию две партии

Партии "Заря Немана" и Демократический союз "Во имя Литвы" получили приглашение от Социал-демократической партии Литвы сформировать правящую коалицию в новом Сейме.

Это подтвердили лидеры партий Ремигиюс Жемайтайтис и Саулюс Сквернялис в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Такая коалиция будет иметь 86 мест в Сейме из 141.

По словам Жемайтайтиса, коалиционное соглашение должно быть согласовано до субботы. По его словам, основными целями "Зари Немана" будут пересмотр налоговой реформы, остановка реформ здравоохранения и образования, сокращение дефицита бюджета на следующий год и проведение энергетического аудита.

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Сквернялис сообщил, что правление Демократического союза "Во имя Литвы" рассмотрит приглашение присоединиться к коалиции в пятницу.

Социал-демократическая партия проводит заседание партийного совета в субботу, чтобы утвердить состав коалиции.

Социал-демократы получили 52 места в новом Сейме и формируют правящую коалицию. Кроме двух приглашенных партий, партия также провела переговоры с Союзом фермеров и зеленых и Либеральным движением.

Ранее в четверг Гинтаутас Палуцкас, кандидат в премьер-министры от социал-демократов, подтвердил журналистам, что партия решила, кого пригласить в правящее большинство, но отказался назвать потенциальных партнеров.

Перед октябрьскими парламентскими выборами лидер партии Вилия Блинкявичюте заявила, что партия не собирается работать в коалиции с "Зарей Немана" из-за антисемитских высказываний ее лидера Жемайтайтиса.

Конституционный суд признал, что Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию из-за этих заявлений. Кроме того, суд рассматривает уголовное дело, в котором политика обвиняют в публичном издевательстве, неуважении к группе людей и разжигании ненависти к еврейскому народу.

Жемайтайтис отвергает обвинения в антисемитизме и утверждает, что в своих постах в социальных сетях он критиковал израильское государство, а не выражал ненависть к еврейскому народу.

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