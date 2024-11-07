Зеленський запросив в Україну Санду, яка переобралась у Молдові

Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду в Будапешті на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський ще раз привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові та підкреслив необхідність координувати зусилля Києва та Кишинева на шляху до членства у ЄС.

Серед ключових питань, які обговорили лідери, в ОП згадали "спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, а також протидію російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року".

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Зазначається, що Зеленський запросив Маю Санду відвідати Україну.

Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.