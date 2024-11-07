Зеленский пригласил в Украину Санду, которая переизбралась в Молдове

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Будапеште на полях саммита Европейского политического сообщества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский еще раз поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове и подчеркнул необходимость координировать усилия Киева и Кишинева на пути к членству в ЕС.

Среди ключевых вопросов, которые обсудили лидеры, в ОП упомянули "общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, а также противодействие российской дезинформации и ее влияния на парламентские выборы в Молдове в следующем году".

Реклама:

Отмечается, что Зеленский пригласил Майю Санду посетить Украину.

Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.