Лидер ХДС, имеющий высокие рейтинги, посмеялся над намерениями Хабека выдвигаться в канцлеры

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц с насмешкой отреагировал на намерения лидера "Зеленых" Роберта Хабека претендовать на пост канцлера.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

После появления в СМИ сообщений, что лидер "Зеленых" Роберт Хабек, действующий вице-канцлер и министр экономики, объявит о намерениях выдвигаться канцлером во время следующих выборов, Мерц выразил сомнения в том, что Хабек может рассчитывать на какой-то успех.

"Объявлять себя кандидатом в канцлеры, имея 9% поддержки избирателей – в этом определенно есть какой-то элемент юмора", – сказал лидер ХДС.

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Самому ХДС соцопросы прогнозируют победу, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.

В СДПГ тем временем заявили, что планируют оставлять Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах.

Напомним, вечером 6 ноября партии правящей коалиции в Германии окончательно рассорились из-за разногласий по поводу того, как решать экономические проблемы страны. Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов, лидера "свободных демократов", с которым было больше всего споров.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы.

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