Шольц готовий обговорити нову дату дострокових виборів у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на готовність обговорити нову дату дострокових парламентських виборів у країні.

Про це Шольц сказав після саміту ЄС у Будапешті, його цитує Bild, повідомляє "Європейська правда".

Після розвалу коаліції Шольц наполягав, що хоче провести голосування щодо вотуму довіри до свого уряду меншості 15 січня – з можливими новими виборами в березні. Тепер він дав зрозуміти, що готовий відступити від своєї позиції.

"Ми повинні обговорити дату якомога спокійніше", – сказав Шольц.

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Він зазначив, що хоче обговорити з "демократичними групами" в Бундестазі про те, які закони могли б отримати підтримку ще в цьому році.

"Ця домовленість могла б також дати відповідь на питання про правильний час для оголошення вотуму довіри в Бундестазі – і також про можливу нову дату виборів", – сказав Шольц.

Раніше Шольц висловлював сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки опозиційного союзу ХДС/ХСС.

Однак лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц висунув Олафу Шольцу умову, що той повинен якнайшвидше розчистити шлях до нових виборів.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.