Шольц готов обсудить новую дату досрочных выборов в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на готовность обсудить новую дату досрочных парламентских выборов в стране.

Об этом Шольц сказал после саммита ЕС в Будапеште, его цитирует Bild, сообщает "Европейская правда".

После развала коалиции Шольц настаивал, что хочет провести голосование по вотуму доверия к своему правительству меньшинства 15 января – с возможными новыми выборами в марте. Теперь он дал понять, что готов отступить от своей позиции.

"Мы должны обсудить дату как можно спокойнее", – сказал Шольц.

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Он отметил, что хочет обсудить с "демократическими группами" в Бундестаге о том, какие законы могли бы получить поддержку еще в этом году.

"Эта договоренность могла бы также дать ответ на вопрос о правильном времени для объявления вотума доверия в Бундестаге – и также о возможной новой дате выборов", – сказал Шольц.

Ранее Шольц выражал надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке оппозиционного союза ХДС/ХСС.

Однако лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц выдвинул Олафу Шольцу условие, что тот должен как можно быстрее расчистить путь к новым выборам.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.