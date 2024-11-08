Виборчий регулятор Німеччини радить не квапитись з достроковими виборами

Федеральний виборчий комісар Німеччини Рут Бранд скептично налаштована щодо ідеї проведення дострокових виборів у січні чи лютому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц виступає за проведення нових виборів у березні, тоді як опозиція наполягає на більш ранній даті. Однак зараз канцлер отримує підтримку з боку Федерального виборчого комісара.

Комісарка Рут Бранд написала канцлеру Шольцу листа, в якому закликала його не поспішати з новими виборами.

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Лист, який є в розпорядженні Spiegel, називається "Виклики та ризики дострокових виборів у січні або лютому 2025 року". Опозиція в Бундестазі хотіла б бачити саме таку дату.

"Оскільки належна підготовка та організація виборів має важливе значення для довіри громадян до демократії, необхідно повністю використати 60-денний період з моменту розпуску німецького Бундестагу, щоб мати можливість вжити всіх необхідних заходів у юридично безпечний і своєчасний спосіб", – йдеться в листі.

"Якщо дати і терміни припадуть на різдвяний період або між роками, дуже короткий період у 60 днів значно скоротиться, – продовжує комісарка. – Це може призвести до незліченних ризиків на всіх рівнях, особливо на муніципальному, і зробити заходи щодо закупівель практично неможливими для реалізації".

Лідер ХДС Фрідріх Мерц закликає Шольца просити голосування про вотум довіри вже наступної середи. Це означатиме вибори найпізніше 2 лютого.

СДПН розкритикувала пропозицію Мерца. "Організація виборів і сам день голосування пов'язані з юридичними та практичними вимогами", – заявив лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх. "Ніхто з представників демократичних партій не повинен з тактичних міркувань ризикувати тим, що вибори до Бундестагу будуть поставлені під сумнів з організаційних причин або навіть закінчаться хаосом", – сказав він.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на готовність обговорити нову дату дострокових парламентських виборів у країні.

Раніше Шольц висловлював сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки опозиційного союзу ХДС/ХСС.

Однак лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц висунув Олафу Шольцу умову, що той повинен якнайшвидше розчистити шлях до нових виборів.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.