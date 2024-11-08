Избирательный регулятор Германии советует не торопиться с досрочными выборами

Федеральный избирательный комиссар Германии Рут Бранд скептически настроена относительно идеи проведения досрочных выборов в январе или феврале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц выступает за проведение новых выборов в марте, тогда как оппозиция настаивает на более ранней дате. Однако сейчас канцлер получает поддержку со стороны Федерального избирательного комиссара.

Комиссар Рут Бранд написала канцлеру Шольцу письмо, в котором призвала его не спешить с новыми выборами.

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Письмо, которое есть в распоряжении Spiegel, называется "Вызовы и риски досрочных выборов в январе или феврале 2025 года". Оппозиция в Бундестаге хотела бы видеть именно такую дату.

"Поскольку надлежащая подготовка и организация выборов имеет важное значение для доверия граждан к демократии, необходимо полностью использовать 60-дневный период с момента роспуска немецкого Бундестага, чтобы иметь возможность принять все необходимые меры юридически безопасным и своевременным способом", – говорится в письме.

"Если даты и сроки придутся на рождественский период или между годами, очень короткий период в 60 дней значительно сократится, – продолжает комиссар. – Это может привести к бесчисленным рискам на всех уровнях, особенно на муниципальном, и сделать меры по закупкам практически невозможными для реализации".

Лидер ХДС Фридрих Мерц призывает Шольца просить голосования о вотуме доверия уже в следующую среду. Это будет означать выборы самое позднее 2 февраля.

СДПГ раскритиковала предложение Мерца. "Организация выборов и сам день голосования связаны с юридическими и практическими требованиями", – заявил лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених. "Никто из представителей демократических партий не должен из тактических соображений рисковать тем, что выборы в Бундестаг будут поставлены под сомнение по организационным причинам или даже закончатся хаосом", – сказал он.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на готовность обсудить новую дату досрочных парламентских выборов в стране.

Ранее Шольц выражал надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке оппозиционного союза ХДС/ХСС.

Однако лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц выдвинул Олафу Шольцу условие, что тот должен как можно быстрее расчистить путь к новым выборам.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.