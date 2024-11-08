Лидер оппозиции Германии хочет новых выборов до инаугурации Трампа

Кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционного союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц призывает провести досрочные парламентские выборы 19 января, до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Об этом Мерц сказал в интервью Stern и RTL, пишет "Европейская правда".

Мерц, чей консервативный союз лидирует в опросах общественного мнения, считает, что новые выборы в Германии возможно провести уже через два с половиной месяца.

"20 января 2025 года, в понедельник, новое американское правительство начнет работу... Новые выборы в Германии могут состояться 19 января", – сказал Мерц.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на готовность обсудить новую дату досрочных парламентских выборов в стране.

Федеральный избирательный комиссар Германии Рут Бранд скептически настроена к идее проведения досрочных выборов в январе или феврале.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.