Німецький уряд відреагував на допис Маска, який назвав Шольца дурнем

Уряд Німеччини спокійно відреагував на заяву мільярдера і прихильника Дональда Трампа Ілона Маска про канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У п'ятницю заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн прокоментувала слова Маска: "Це просто свобода слова на X", – сказала вона на пресконференції в Берліні.

Водночас Гоффманн виправдала той факт, що федеральний уряд продовжує мати акаунт на X. За її словами, соціальні медіа є важливим засобом для федерального уряду, щоб пояснювати і повідомляти про свою роботу. Зрештою, важливо, щоб уряд продовжував бути представленим там.

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Через екстремістський контент, який Маск допускає на X (Twitter), деякі політики, науковці і навіть звичайні користувачі більше не активні на платформі. Відтоді, як Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, там були розблоковані різні теоретики змови та праві екстремісти. Так само в багатьох випадках на X більше не видаляється більш радикальний і підбурювальний контент, який модерувався в попередні роки.

Тому лунають поодинокі заклики до політиків більше не підтримувати платформу своєю присутністю і власними дописами.

Коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.

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