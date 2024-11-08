Немецкое правительство отреагировало на сообщение Маска, который назвал Шольца дураком

Правительство Германии спокойно отреагировало на заявление миллиардера и сторонника Дональда Трампа Илона Маска о канцлере Олафе Шольце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В пятницу заместитель спикера правительства Кристиан Хоффманн прокомментировала слова Маска: "Это просто свобода слова на X", – сказала она на пресс-конференции в Берлине.

В то же время Хоффманн оправдала тот факт, что федеральное правительство продолжает иметь аккаунт на X. По ее словам, социальные медиа являются важным средством для федерального правительства, чтобы объяснять и сообщать о своей работе. В конце концов, важно, чтобы правительство продолжало быть представленным там.

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Из-за экстремистского контента, который Маск допускает на X (Twitter), некоторые политики, ученые и даже обычные пользователи больше не активны на платформе. С тех пор, как Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года, там были разблокированы различные теоретики заговора и правые экстремисты. Так же во многих случаях на X больше не удаляется более радикальный и подстрекательский контент, который модерировался в предыдущие годы.

Поэтому звучат единичные призывы к политикам больше не поддерживать платформу своим присутствием и собственными сообщениями.

Комментируя сообщение о крахе правительства Шольца, Маск написал на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

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