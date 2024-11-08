Маск, якому Трамп пообіцяв посаду, назвав Шольца дурнем
Мільярдер Ілон Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем" у четвер після розпаду його трипартійної коаліції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").
На запитання користувачки соцмережі Маска X про те, чи говорить той про канцлера Німеччини, Маск відповів ствердним емодзі.
Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.
Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.
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