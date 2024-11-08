Премьер Валенсии попал в скандал, потому что во время наводнений исчез на два часа

Карлес Масон, глава правительства наиболее пострадавшего от смертоносных наводнений испанского автономного сообщества Валенсия, попал в скандал, потому что в течение нескольких часов не был на связи, когда стихия только разворачивалась.

Об этом говорится в публикации портала El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 29 октября, Масон отсутствовал на кризисном совещании с оперативным центром (CECOPI), который должен был определить действия для преодоления последствий наводнений, в течение первых двух часов.

Испанские журналисты подтвердили, что в это время премьер Валенсии имел "рабочий обед" в ресторане возле здания правительства с известной в Валенсии журналисткой Марибель Вилапланой, чтобы предложить ей возглавить региональный вещатель А punt (она, как утверждается, отказалась).

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Обед Масона продолжался до 18:00 и не был частью его рабочего графика. В его окружении уверяют, что он все время оставался на связи относительно наводнений, но источники El Mundo утверждают обратное.

"Министр внутренних дел Валенсии Саломе Прадас, который присутствовал на кризисной встрече, сделал несколько попыток связаться с ним по телефону. Безуспешно", – пишет El Mundo.

Последняя информация обостряет и без того сильную критику в адрес премьер-министра Валенсии, представителя консервативной Народной партии. Возглавляемое им правительство после выборов прошлого года ликвидировало кризисный штаб и подразделение по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сам Масон позже заявил, что наводнения, унесшие жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке, а региональное правительство попросило о 31 миллиарде евро помощи.

На прошлой неделе, напомним, жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, которые приехали туда. Жители были недовольны реакцией властей на смертельную катастрофу.