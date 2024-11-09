Громадянське суспільство Литви закликає не включати "антисемітську" партію в коаліцію

Понад 30 неурядових організацій закликали литовських соціал-демократів не допустити входження до правлячої коаліції партії "Зоря Німану", лідер якої втратив депутатський мандат через антисемітські висловлювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Оскільки ми живемо в часи війни, спільні європейські цінності та підтримка наших західних союзників є наріжним каменем нашої безпеки", – заявила у відкритому листі Лаура Татареліте, виконавчий директор Європейського руху.

"Тому ми не можемо дозволити собі підірвати нашу взаємну довіру і репутацію країни в очах міжнародної спільноти, де будь-які прояви антисемітизму рішуче засуджуються", – йдеться у листі.

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Відкритий лист був ініційований Європейським Рухом та Литовським центром з прав людини і підписаний більш ніж 30 неурядовими організаціями та мережами.

Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах у жовтні, спочатку заявила, що не формуватиме коаліцію з партією "Зоря Німану". Однак пізніше вона відмовилася від цієї обіцянки.

У своєму листі представники громадянського суспільства заявили, що партія матиме негативний вплив на права людини, демократію та національну безпеку.

Конституційний суд визнав, що Ремігіюс Жемайтайтіс, голова партії "Зоря Німану", порушив присягу, зробивши антисемітські висловлювання, що коштувало йому місця в парламенті. Він подав у відставку з Сейму до того, як йому було оголошено імпічмент.

Також розглядається кримінальна справа, в якій Жемайтайтіса звинувачують у публічній неповазі до групи людей і розпалюванні ненависті до єврейського народу. Тому після приведення до присяги нового Сейму правоохоронні органи повинні будуть звернутися до парламенту з проханням зняти з нього недоторканність.

Політик відкинув звинувачення в антисемітизмі, заявивши, що у своєму пості в соціальних мережах він критикував Ізраїль, а не єврейський народ.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи глави партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.