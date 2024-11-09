Гражданское общество Литвы призывает не включать "антисемитскую" партию в коалицию

Более 30 неправительственных организаций призвали литовских социал-демократов не допустить вхождения в правящую коалицию партии "Заря Немана", лидер которой потерял депутатский мандат из-за антисемитских высказываний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Поскольку мы живем во времена войны, общие европейские ценности и поддержка наших западных союзников является краеугольным камнем нашей безопасности", – заявила в открытом письме Лаура Татарелите, исполнительный директор Европейского движения.

"Поэтому мы не можем позволить себе подорвать наше взаимное доверие и репутацию страны в глазах международного сообщества, где любые проявления антисемитизма решительно осуждаются", – говорится в письме.

Реклама:

Открытое письмо было инициировано Европейским Движением и Литовским центром по правам человека и подписано более чем 30 неправительственными организациями и сетями.

Социал-демократическая партия Литвы, победившая на парламентских выборах в октябре, сначала заявила, что не будет формировать коалицию с партией "Заря Немана". Однако позже она отказалась от этого обещания.

В своем письме представители гражданского общества заявили, что партия будет иметь негативное влияние на права человека, демократию и национальную безопасность.

Конституционный суд признал, что Ремигиюс Жемайтайтис, председатель партии "Заря Немана", нарушил присягу, сделав антисемитские высказывания, что стоило ему места в парламенте. Он подал в отставку из Сейма до того, как ему был объявлен импичмент.

Также рассматривается уголовное дело, в котором Жемайтайтиса обвиняют в публичном неуважении к группе людей и разжигании ненависти к еврейскому народу. Поэтому после приведения к присяге нового Сейма правоохранительные органы должны будут обратиться в парламент с просьбой снять с него неприкосновенность.

Политик отверг обвинения в антисемитизме, заявив, что в своем посте в социальных сетях он критиковал Израиль, а не еврейский народ.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не видит возможностей для работы главы партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.