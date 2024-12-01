США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Соединенные Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Госдеп США, передает "Еврпейская правда".

Как заявили в США – "различные антидемократические действия „Грузинской мечты" нарушили основные принципы американо-грузинского стратегического партнерства.

Поэтому, как следствие, Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма.

Реклама:

Как отмечается в заявлении, решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию грузинского народа, закрепленному в Конституции страны, о полной интеграции в ЕС и НАТО.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", – акцентировали в США.

В заявлении отметили и то, что грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой.

Также США осудили "чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые стремятся реализовать свои права на свободу собраний и выражения взглядов, включая свободу мирных протестов".

В заявлении призвали "все стороны обеспечить мирный характер протестов". Кроме этого, США призвали грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих. Также протесты продолжались в течение субботы.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".