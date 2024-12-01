Ряд работников различных государственных учреждений Грузии опубликовали заявления, в которых осудили решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз

Об этом со ссылкой на их заявления пишет "Европейская правда"

Совместное заявление опубликовали сотрудники налоговой службы страны В нем они заявили, что заявление "Грузинской мечты" о приостановлении открытия переговоров на следующие четыре года означает приостановление процесса интеграции в Европейский Союз на десятилетия

Следовательно, они акцентировали, что "отмежевываются" от этого решения правительства Грузии и "остаются верными Конституции Грузии и курсу на интеграцию в Европейский Союз"

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Против выступили также сотрудники Национального агентства государственного реестра Грузии

Сотрудники учреждения заявили, что приостановление открытия переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии

Они заявили, что остаются верными непоколебимой воле граждан Грузии и осудили любое насилие против митингующих

"Мы отмежевываемся от всех тех действий и решений, которые противоречат самой Конституции Грузии и, в частности, ее статье 78", – подчеркнули они

Эту же позицию разделяют некоторые сотрудники Грузинского национального центра рукописей Ссылаясь на рукописное наследие страны, работники центра заявили, что "письменные памятники, созданные на протяжении веков, подтверждают стремление страны к западной культуре.

Следовательно, сотрудники центра считают отклонение Грузии от европейского пути "и возвращение ее в лоно России" и нарушение статьи 78 Конституции страны – недопустимым

Кроме этого, 15 сотрудников мэрии Батуми также отмежевываются от решения "Грузинской мечты"

"Мы, сотрудники мэрии муниципалитета Батуми, четко и недвусмысленно заявляем, что мы не согласны с решением приостановить процесс членства Грузии в ЕС до 2028 года и со всеми причинами этого", – отметили они в заявлении

Отметим, в результате такого решения "Грузинской мечты" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз

29 ноября работники Министерства обороны Грузии, а также Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии опубликовали заявление, в котором подчеркнули важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами

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