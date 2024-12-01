Премʼєр Грузії бездоказово каже про "іноземне втручання" в антиурядові протести

Грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що іноземці, затримані під час антиурядових акцій протесту у країні, можуть бути "іноземними інструкторами", але не навів доказів своїх слів.

Таке він сказав на пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Коментуючи критику з боку Заходу через жорсткі дії поліції під час розгону антиурядової акції протесту в Тбілісі напередодні, Кобахідзе почав говорити, що мітингарі начебто діяли за іноземним замовленням з метою підриву держави.

"Незважаючи на найжорстокіше систематичне насильство, застосоване вчора групами насильства та їхніми іноземними інструкторами, поліція діяла на вищому рівні, ніж американська та європейська, і успішно захистила державу від чергової спроби порушення конституційного ладу", – сказав він.

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Премʼєр Грузії не навів доказів своїх слів про "іноземне втручання", але, нагадаємо, партія влади "Грузинська мрія" і раніше вдавалась до подібних тверджень.

У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Цю заяву засудила низка держав Заходу, а на знак протесту грузинські державні службовці звільняються або відкрито висловлюються проти курсу влади.

Нове керівництво Європейського Союзу також пригрозило наслідками "Грузинській мрії" в разі подальшого застосування насильства проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".