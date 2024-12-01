Премьер Грузии бездоказательно говорит об "иностранном вмешательстве" в протесты

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранцы, задержанные во время антиправительственных акций протеста в стране, могут быть "иностранными инструкторами", но не привел доказательств своих слов.

Такое он сказал на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Комментируя критику со стороны Запада из-за жестких действий полиции во время разгона антиправительственной акции протеста в Тбилиси накануне, Кобахидзе начал говорить, что митингующие якобы действовали по иностранному заказу с целью подрыва государства.

"Несмотря на жесточайшее систематическое насилие, примененное вчера группами насилия и их иностранными инструкторами, полиция действовала на более высоком уровне, чем американская и европейская, и успешно защитила государство от очередной попытки нарушения конституционного строя", – сказал он.

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Премьер Грузии не привел доказательств своих слов об "иностранном вмешательстве", но, напомним, партия власти "Грузинская мечта" и ранее прибегала к подобным утверждениям.

В Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что они отказываются вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Это заявление осудил ряд государств Запада, а в знак протеста грузинские государственные служащие увольняются или открыто высказываются против курса властей.

Новое руководство Европейского Союза также пригрозило последствиями "Грузинской мечте" в случае дальнейшего применения насилия против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".