Нова Єврокомісія відреагувала на рішення Грузії призупинити рух до ЄС

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас і нова єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловили розчарування рішенням Грузії не продовжувати переговори про вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", свою спільну заяву Кос і Каллас опублікували в неділю, 1 грудня – у перший день своєї роботи в Єврокомісії.

Посадовиці висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити рух до ЄС, наголосивши, що цей крок знаменує "відхід від політики всіх попередніх грузинських урядів та європейських прагнень переважної більшості грузинського народу, закріплених у Конституції Грузії".

"Нагадуємо, що дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС вже в червні цього року, і що фінансова допомога від ЄС, яка безпосередньо йде на користь грузинській владі, наразі призупинена", – додали Каллас і Кос.

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Вони також звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, та рішуче засудили насильство проти мітингарів.

"Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ", – йдеться у спільній заяві.

Щодо подальших кроків, то єврокомісарка з питань розширення й топдипломатка ЄС зазначили, що чекають на фінальний звіт ОБСЄ стосовно парламентських виборів 26 жовтня та підтверджують підтримку грузинського народу і його вибору європейського майбутнього.

У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Цю заяву засудила низка держав Заходу, а на знак протесту грузинські державні службовці звільняються або відкрито висловлюються проти курсу влади.

Раніше Каллас пригрозила наслідками "Грузинській мрії" в разі подальшого застосування насильства проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".