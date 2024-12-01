Новая Еврокомиссия отреагировала на решение Грузии приостановить движение в ЕС

Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас и новый еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразили разочарование решением Грузии не продолжать переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", свое совместное заявление Кос и Каллас опубликовали в воскресенье, 1 декабря – в первый день своей работы в Еврокомиссии.

Чиновницы выразили сожаление из-за решения грузинских властей приостановить движение в ЕС, отметив, что этот шаг знаменует "отход от политики всех предыдущих грузинских правительств и европейских стремлений подавляющего большинства грузинского народа, закрепленных в Конституции Грузии".

"Напоминаем, что действия грузинских властей и отступление от демократии привели к де-факто остановке процесса вступления в ЕС уже в июне этого года, и что финансовая помощь от ЕС, которая непосредственно идет на пользу грузинской власти, пока приостановлена", – добавили Каллас и Кос.

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Они также обратили внимание на протесты последних дней в Грузии, вызванные отказом властей от переговоров о вступлении, и решительно осудили насилие против митингующих.

"Эти действия грузинского правительства имеют прямые последствия для наших отношений. Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от применения силы против мирных протестующих, политиков и представителей СМИ", – говорится в совместном заявлении.

Что касается дальнейших шагов, то еврокомиссар по вопросам расширения и топ-дипломат ЕС отметили, что ждут финальный отчет ОБСЕ по парламентским выборам 26 октября и подтверждают поддержку грузинского народа и его выбора европейского будущего.

В Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что они отказываются вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Это заявление осудил ряд государств Запада, а в знак протеста грузинские государственные служащие увольняются или открыто высказываются против курса властей.

Ранее Каллас пригрозила последствиями "Грузинской мечте" в случае дальнейшего применения насилия против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".