Кримінальний авторитет ледь не потрапив до парламенту Ірландії

Очільнику кримінальної банди Джерарду Хатчу не вистачило сотень голосів, аби обратись до парламенту Ірландії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

В Ірландії депутатів обирають за округами, які можуть мати кілька мандатів, за преференційною системою голосування. Тому остаточні результати визначаються лише після кількаразового перерахунку голосів.

Хатч обирався до ірландського парламенту за чотиримандатним округом у Дубліні та тривалий час перебував на четвертому місці, але після останнього перерахунку поступився представниці Лейбористської партії Мері Шерлок.

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Фото: Reuters

Чоловік балотувався як незалежний кандидат і пояснив це тим, що не вважає достатньо представленим у парламенті свій рідний округ, де він раніше жертвував кошти на спортивні клуби.

Джеремі Хатч, відомий також як "Монах", раніше був судимий в Ірландії як глава відомої злочинної сім'ї, причетної до смертельної стрілянини у Дубліні у 2016 році. Суд виправдав Хатча, але констатував його роль у злочинності.

Державний департамент США у 2022 році називав ірландця та його угруповання причетним до наркоторгівлі та оголосив винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за допомогу в арешті її членів. У результаті Хатча арештували в Іспанії, але на початку листопада він був звільнений під заставу.

Чоловік після оголошення результатів виборів в його окрузі відмовився від коментарів журналістам.

За попередніми результатами, ірландські правоцентристські партії "Фіанна Файл" і "Фіне Гел", які нині входять до складу коаліційного уряду, перебувають на шляху до збереження влади.

Премʼєр Ірландії Саймон Гарріс ініціював дострокові вибори на тлі щедрих соціальних виплат, сподіваючись покращити результат своєї "Фіне Гел".

Однак кампанія, сповнена помилок для його партії, кульмінацією якої на минулих вихідних став вірусний ролик, де Гарріс йде від розлюченої доглядальниці, коштувала їм передвиборчого лідерства.