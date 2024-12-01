Криминальный авторитет едва не попал в парламент Ирландии

Главе криминальной банды Джерарду Хатчу не хватило сотен голосов, чтобы избраться в парламент Ирландии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

В Ирландии депутатов избирают по округам, которые могут иметь несколько мандатов, по преференциальной системе голосования. Поэтому окончательные результаты определяются только после неоднократного пересчета голосов.

Хатч избирался в ирландский парламент по четырехмандатному округу в Дублине и долгое время находился на четвертом месте, но после последнего пересчета уступил представительнице Лейбористской партии Мэри Шерлок.

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Фото: Reuters

Мужчина баллотировался как независимый кандидат и объяснил это тем, что не считает достаточно представленным в парламенте свой родной округ, где он ранее жертвовал средства на спортивные клубы.

Джереми Хатч, известный также как "Монах", ранее был судим в Ирландии как глава известной преступной семьи, причастной к смертельной стрельбе в Дублине в 2016 году. Суд оправдал Хатча, но констатировал его роль в преступности.

Государственный департамент США в 2022 году называл ирландца и его группировку причастным к наркоторговле и объявил вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за помощь в аресте ее членов. В результате Хатча арестовали в Испании, но в начале ноября он был освобожден под залог.

Мужчина после объявления результатов выборов в его округе отказался от комментариев журналистам.

По предварительным результатам, ирландские правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Финэ Гэл", которые сейчас входят в состав коалиционного правительства, находятся на пути к сохранению власти.

Премьер Ирландии Саймон Харрис инициировал досрочные выборы на фоне щедрых социальных выплат, надеясь улучшить результат своей "Фине Хел".

Однако кампания, полная ошибок для его партии, кульминацией которой на прошлых выходных стал вирусный ролик, где Харрис уходит от разъяренной сиделки, стоила им предвыборного лидерства.