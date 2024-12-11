Трамп пошле наречену сина послом у Грецію

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про номінування нареченої свого найстаршого сина Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл послом у Грецію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Майбутній президент США заявив, що Гілфорд була його "близькою подругою і соратницею протягом багатьох років".

"Її великий досвід і лідерство в галузі права, ЗМІ та політики, а також гострий інтелект роблять її надзвичайно кваліфікованою для представлення Сполучених Штатів і захисту їхніх інтересів за кордоном", – додав він.

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Фото: Wikimedia Commons

Після оголошення про призначення Гілфойл сказала, що для неї це велика честь і вона з нетерпінням чекає "на виконання порядку денного Трампа, підтримку наших грецьких союзників і відкриття нової ери миру та процвітання".

55-річна Гілфойл – колишня помічниця окружного прокурора у Сан-Франциско та телеведуча Fox News, яка працювала в кампанії Республіканської партії на виборах 2018 року. У 2020-му Гілфойл заручилась із Трампом-молодшим.

На тлі повідомлень таблоїдів про нібито розлучення пари невідомо, чи буде син Трампа супроводжувати Гілфойл до Греції, якщо Сенат схвалить її кандидатуру.

Після обрання президентом США Трамп активно підбирає власну команду – від міністрів адміністрації до радників і послів.

Нещодавно він оголосив свого кандидата на посаду заступника держсекретаря, обравши на цю роль експосла у Мексиці Крістофера Ландау.