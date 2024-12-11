Трамп пошлет невесту сына послом в Грецию

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о номинировании невесты своего старшего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Грецию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Будущий президент США заявил, что Гилфорд была его "близким другом и соратником в течение многих лет".

"Ее большой опыт и лидерство в области права, СМИ и политики, а также острый интеллект делают ее чрезвычайно квалифицированной для представления Соединенных Штатов и защиты их интересов за рубежом", – добавил он.

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Фото: Wikimedia Commons

После объявления о назначении Гилфойл сказала, что для нее это большая честь и она с нетерпением ждет "выполнения повестки дня Трампа, поддержки наших греческих союзников и открытия новой эры мира и процветания".

55-летняя Гилфойл – бывшая помощница окружного прокурора в Сан-Франциско и телеведущая Fox News, которая работала в кампании Республиканской партии на выборах 2018 года. В 2020-м Гилфойл обручилась с Трампом-младшим.

На фоне сообщений таблоидов о якобы разводе пары неизвестно, будет ли сын Трампа сопровождать Гилфойл в Грецию, если Сенат одобрит ее кандидатуру.

После избрания президентом США Трамп активно подбирает собственную команду – от министров администрации до советников и послов.

Недавно он объявил своего кандидата на должность заместителя госсекретаря, выбрав на эту роль экс-посла в Мексике Кристофера Ландау.