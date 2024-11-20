Трамп визначив кандидата у посли США при НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп визначив свого близького союзника, республіканського юриста Метью Вітакера кандидатом у посли США при НАТО.

Про це йдеться у заяві Трампа, оприлюдненій його перехідною командною, пише "Європейська правда".

Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора США з листопада 2018 року по лютий 2019 року після того, як Трамп звільнив свого першого генерального прокурора Джеффа Сешнса.

ЗМІ США відзначають, що зовнішньополітичні погляди Вітакера майже невідомі. Він ніколи не брав участь у сфері зовнішньої політики чи національної безпеки.

Реклама:

Метью Вітакер фото: politico

Вітакер звинувачував спеціального радника Джека Сміта у використанні "нових юридичних теорій" для звинувачення Трампа у злочинах з метою втручання у вибори 2024 року.

Як виконувач обов'язків генерального прокурора, Вітакер здійснював нагляд за розслідуванням спеціального радника Роберта Мюллера щодо змови Трампа з Росією з метою втручання у вибори 2016 року.

У той час критики побоювалися, що Вітакер втрутиться в розслідування Мюллера або припинить його. Однак він дозволив Мюллеру безперешкодно продовжувати роботу.

"Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю", – сказав Трамп у своїй заяві в середу.

"Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу і процвітання в усьому світі", – додав він.

Трамп атакував союзників по НАТО через їхні витрати на оборону. Під час передвиборчої кампанії він погрожував, що США не прийдуть на допомогу союзникам, які не витрачають достатньо коштів на збройні сили.

Посада представника у НАТО потребує затвердження в Сенаті.

ЗМІ раніше повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.

Більше про останні кадрові номінації Дональда Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".