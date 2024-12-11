Шмигаль запропонував Німеччині підвищити податки на товари з РФ, а кошти передати Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна запропонував німецьким партнерам ввести додаткове оподаткування на російські товари.

Про це глава уряду розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Шмигаль відзначив, що закликав німецьку сторону надалі посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російської сировини й енергоресурсів.

"Також запропонував німецьким партнерам підтримати механізм щодо впровадження додаткового оподаткування на російські товари, щоб направити ці кошти на відновлення України", – зауважив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр у середу прибув до Берліна, де спільно з канцлером Олафом Шольцом відкрив українсько-німецький бізнес-форум.

На зустрічі з канцлером Шольцом вони обговорили справедливий мир і посилення української ППО.

Питання безпеки для України та Європи Шмигаль також обговорив з віцеканцлером Робертом Габеком.

Нагадаємо раніше Шольц анонсував, що у грудні в Україну надійде шоста система IRIS-T від Німеччини, а також пускові установки для Patriot і Gepard.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує ще 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту свого повітряного простору.