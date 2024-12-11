Шмигаль запропонував Німеччині підвищити податки на товари з РФ, а кошти передати Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна запропонував німецьким партнерам ввести додаткове оподаткування на російські товари.
Про це глава уряду розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
Шмигаль відзначив, що закликав німецьку сторону надалі посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російської сировини й енергоресурсів.
"Також запропонував німецьким партнерам підтримати механізм щодо впровадження додаткового оподаткування на російські товари, щоб направити ці кошти на відновлення України", – зауважив Шмигаль.
Прем’єр-міністр у середу прибув до Берліна, де спільно з канцлером Олафом Шольцом відкрив українсько-німецький бізнес-форум.
На зустрічі з канцлером Шольцом вони обговорили справедливий мир і посилення української ППО.
Питання безпеки для України та Європи Шмигаль також обговорив з віцеканцлером Робертом Габеком.
Нагадаємо раніше Шольц анонсував, що у грудні в Україну надійде шоста система IRIS-T від Німеччини, а також пускові установки для Patriot і Gepard.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує ще 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту свого повітряного простору.