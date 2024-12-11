Шмыгаль предложил Германии повысить налоги на товары из РФ, а средства передать Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин предложил немецким партнерам ввести дополнительное налогообложение на российские товары.

Об этом глава правительства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что призвал немецкую сторону в дальнейшем усиливать санкции против России, в частности против российского сырья и энергоресурсов.

"Также предложил немецким партнерам поддержать механизм по внедрению дополнительного налогообложения на российские товары, чтобы направить эти средства на восстановление Украины", – отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр в среду прибыл в Берлин, где совместно с канцлером Олафом Шольцом открыл украинско-немецкий бизнес-форум.

На встрече с канцлером Шольцом они обсудили справедливый мир и усиление украинской ПВО.

Вопросы безопасности для Украины и Европы Шмыгаль также обсудил с вице-канцлером Робертом Габеком.

Напомним ранее Шольц анонсировал, что в декабре в Украину поступит шестая система IRIS-T от Германии, а также пусковые установки для Patriot и Gepard.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается еще в 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты своего воздушного пространства.