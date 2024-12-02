Шольц розповів, яку зброю Україна отримає від Німеччини до кінця року
Німеччина до кінця 2024 року планує передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, які анонсувались раніше.
Про це на пресконференції під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, заявив німецький канцлер Олаф Шольц, пише "Європейська правда".
За словами Шольца, загальний обсяг зобовʼязань військової допомоги Києву з боку Німеччини становить близько 28 мільярдів євро, що поступається тільки США.
"Найголовнішим для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали пʼять повних комплектів систем IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 Gepard з ракетами, снарядами і запчастинами", – перелічив канцлер.
"Ще у грудні надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і Gepard", – додав він.
Крім того, за словами Шольца, у 2025 році ФРН постачатиме Україні системи ППО, гаубиці, дрони, бойові розвідувальні машини і шість вертольотів Sea King.
Раніше в понеділок канцлер Німеччини оголосив про постачання Києву зброї на суму 650 мільйонів євро.
Про те, що Україна отримає від Німеччини системи IRIS-T, було відомо давно. Цю інформацію минулого тижня підтвердив голова спеціального штабу з питань України при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг.