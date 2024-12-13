Зеленський: Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила

Президент Володимир Зеленський після масованої атаки Росії по регіонах заявив, що якщо лідери країн-союзниць України "бояться реагувати чи звикають до терору" – очільник Кремля Владімір Путін сприймає це як дозвіл продовжувати.

Про це він заявив у п’ятницю, 13 грудня, передає "Європейська правда".

Коментуючи масований удар Росії по території України 13 грудня, Зеленський наголосив, що Путін не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет.

"Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція", – заявив він.

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Зеленський впевнений – якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Він також акцентував, що балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру.

"Потрібні Patriot, щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет", – акцентував він.

Президент заявив, що за попередніми звітами Росія вдарила по Україні 93 ракетами, серед яких була й одна північнокорейська. Україні вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки винищувачам F-16.

Окрім цього, росіяни застосували в цій атаці майже 200 безпілотників. Зеленський додав, що цей удар – один із найбільш масштабних ударів по енергетиці.

Зазначимо, Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

А 11 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан годину спілкувався з Путіним.

У четвер, 12 грудня, Шольц заявив, що готовий й надалі проводити переговори з Путіним, хоча й вважає телефонний дзвінок між ними у листопаді "розчаруванням".