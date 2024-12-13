Президент Владимир Зеленский после массированной атаки России по регионам заявил, что если лидеры стран-союзниц Украины "боятся реагировать или привыкают к террору" – глава Кремля Владимир Путин воспринимает это как разрешение продолжать.

Об этом он заявил в пятницу, 13 декабря, передает "Европейская правда".

Комментируя массированный удар России по территории Украины 13 декабря, Зеленский отметил, что Путин не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет.

"Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция", – заявил он.

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Зеленский уверен – если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Он также акцентировал, что разговоры Путина не останавливают – нужна сила, которая приведет к миру.

"Нужны Patriot, чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", – акцентировал он.

Президент заявил, что по предварительным отчетам Россия ударила по Украине 93 ракетами, среди которых была и одна северокорейская. Украине удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря истребителям F-16.

Кроме этого, россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Зеленский добавил, что этот удар – один из самых масштабных ударов по энергетике.

Отметим, Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Зеленский назвал этот звонок"ящиком Пандоры".

А 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан час общался с Путиным.

В четверг, 12 декабря, Шольц заявил, что готов и в дальнейшем проводить переговоры с Путиным, хотя и считает телефонный звонок между ними в ноябре "разочарованием".