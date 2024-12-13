Польща підняла авіацію через масований російський удар по Україні

Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Про це повідомило Оперативне командування країни в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, зранку 13 грудня, внаслідок масованої атаки Росії по регіонах України країна підняла військову авіацію.

Оперативне командування Польщі залучило "всі наявні" сили та засоби, зокрема, підняло винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

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Також, як поінформували поляки, країна вжила заходів, спрямованих на убезпечення територій, що межують із "загрозливими районами".

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – додали польські військові.

Зауважимо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці.

Нагадаємо, ще раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща мала б збивати ще над територією України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема й через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян.

Восени двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.

А Сікорський знову заявив, що сподівається, що в НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет, які летять над Україною та можуть загрожувати їй.