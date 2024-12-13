У Грузії ухвалили закон про позбавлення держохорони президентки Зурабішвілі

Грузинський парламент у п’ятницю, 13 грудня, остаточно схвалив законопроєкт, який передбачає позбавлення державної охорони президентки Саломе Зурабішвілі після завершення терміну її повноважень.

Про це повідомив телеканал TV Pirveli, інформує "Європейська правда".

Законопроєкт підтримали 85 депутатів від партії влади "Грузинська мрія".

Згідно з ухваленим документом, президент, а також прем'єр-міністр та спікер парламенту більше не матимуть особистої охорони після припинення своїх повноважень, якщо Конституційний суд відповідно до статті 48 Конституції підтвердив порушення ним Конституції або наявність у його діях ознак злочину.

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Чинне законодавство передбачало, що президент, прем'єр і спікер після закінчення терміну їхніх повноважень мають право користуватися державною охороною ще протягом одного року.

"Грузинська мрія" звинувачувала Зурабішвілі у порушенні конституції через низку її закордонних візитів, які вона здійснила без погодження з урядом.

Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія", яка проголосила антизахідний курс та зупинила євроінтеграцію країни, висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Його мають обрати в суботу голосуванням у колегії виборників – вперше не всенародним голосуванням.

Голова комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхельсон закликає західні країни не визнавати вибори президента Грузії.

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