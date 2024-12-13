В Грузии приняли закон о лишении госохраны президента Зурабишвили

Грузинский парламент в пятницу, 13 декабря, окончательно одобрил законопроект, который предусматривает лишение государственной охраны президента Саломе Зурабишвили после завершения срока ее полномочий.

Об этом сообщил телеканал TV Pirveli, информирует "Европейская правда".

Законопроект поддержали 85 депутатов от партии власти "Грузинская мечта".

Согласно принятому документу, президент, а также премьер-министр и спикер парламента больше не будут иметь личной охраны после прекращения своих полномочий, если Конституционный суд в соответствии со статьей 48 Конституции подтвердил нарушение им Конституции или наличие в его действиях признаков преступления.

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Действующее законодательство предусматривало, что президент, премьер и спикер после окончания срока их полномочий имеют право пользоваться государственной охраной еще в течение одного года.

"Грузинская мечта" обвиняла Зурабишвили в нарушении конституции из-за ряда ее зарубежных визитов, которые она совершила без согласования с правительством.

Напомним, Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта", которая провозгласила антизападный курс и остановила евроинтеграцию страны, выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили. Его должны избрать в субботу голосованием в коллегии выборщиков – впервые не всенародным голосованием.

Председатель комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михельсон призывает западные страны не признавать выборы президента Грузии.

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