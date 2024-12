В Естонії закликали Захід не визнавати легітимність нового президента Грузії

Голова комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхельсон закликає західні країни не визнавати вибори президента Грузії.

Про це Міхельсон написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міхельсон закликав західні країни не визнавати вибори президента, заплановані на 14 грудня, легітимними.

"Західні країни повинні заздалегідь заявити, що вони не визнають заплановане рішення нелегітимного парламенту Грузії про обрання нового президента в суботу. Єдиною легітимною конституційною інституцією Грузії є президентка Зурабішвілі. Для розв'язання конституційної кризи та обрання нового президента спочатку необхідно організувати нові вільні та чесні загальні вибори", – написав парламентар.

Western countries should announce in advance that they do not recognize the planned decision of Georgia’s 🇬🇪 illegitimate parliament to elect a new president on Saturday. Georgia’s only legitimate constitutional institution is President @Zourabichvili_S. To resolve the… https://t.co/6DnMeF6Sw9