В Нидерландах окружной суд Гааги отклонил иск 10 пропалестинских неправительственных организаций о прекращении экспорта оружия в Израиль и торговли с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд подчеркнул, что государство имеет определенную свободу действий в своей политике, и суды не должны спешить вмешиваться.

"Суд считает, что у государства нет оснований для введения полного запрета на экспорт товаров военного и двойного назначения", – говорится в заявлении.

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Истцы, ссылаясь на большое количество жертв среди гражданского населения во время израильской войны в секторе Газа, утверждали, что Нидерланды, подписавшие Конвенцию о геноциде 1948 года, обязаны принимать все разумные меры для предотвращения геноцида.

Судьи Гаагского окружного суда встали на сторону голландского государства, которое заявило, что постоянно оценивает риск того, что оружие и товары двойного назначения, экспортируемые в Израиль, могут быть использованы способом, который может привести к нарушению международного права, и что оно время от времени отказывает в определенных видах экспорта.

Напомним, похожая ситуация была и в Германии, когда против правительства подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что он нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 миллиона евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

В октябре ряд СМИ со ссылкой на собеседников сообщили, что руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, высказав предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.