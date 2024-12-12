Шольц виключив можливість обійняти посаду віцеканцлера в уряді Мерца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не стане віцеканцлером у наступному уряді у випадку, якщо його очолить лідер християнських демократів (ХДС) Фрідріх Мерц.

Про це, як пише "Європейська правда", Шольц сказав Deutschlandfunk.

Шольц, чия партія посідає в соціологічних опитуваннях тільки третє місце, сказав, що за тижні до виборів у лютому можливі зміни, які можуть принести його соціал-демократам перемогу.

Водночас, якщо наступним канцлером Німеччини стане Фрідріх Мерц, то Шольц не планує бути його віцеканцлером у разі гіпотетичної коаліції між ХДС та СДПН, де соціал-демократи відігравали би роль молодших партнерів.

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"Я б не став (віцеканцлером)", – сказав Шольц.

"Але я все одно буду боротися за те, щоб знову стати канцлером", – додав також він.

До того, як стати канцлером у 2018-2021 роках, Шольц був віцеканцлером і міністром фінансів в уряді на чолі з ХДС та Ангелою Меркель.

Водночас, можливими заступниками Мерца в коаліції між ХДС/ХСС і СДПН можуть стати міністр оборони Борис Пісторіус і лідер партії СДПН Ларс Клінгбейль.

Нагадаємо, Шольц у середу запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.

Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, коаліція у Німеччині розвалилася у листопаді, детально про причини читайте у статті "Європейської правди".