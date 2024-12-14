Литовська партія виключила зі своїх лав члена, якого підозрюють у шпигунстві на Росію

Литовські консерватори "Союз вітчизни – Литовські християнські демократи" виключили зі своїх лав члена, який фігурує у розслідуванні про можливе шпигунство в інтересах Росії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Партія оголосила про виключення зі своїх лав Едуарда Манова, щодо якого завершилося досудове розслідування щодо можливого шпигунства на користь Росії.

Манов, який має громадянство Росії та Литви, входив до осередку партії у Шауляї, а також був членом організацій росіян в екзилі.

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За висновками розслідування, він з 2018 збирав і передавав представникам ГРУ інформацію, що могла бути цікавою їм.

У Департаменті держбезпеки зазначили, що зібрана підозрюваним інформація не була засекреченою, але була такою, що могла бути корисна Росії та пов’язана з політичним життям.

Нагадаємо, у листопаді звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами висунули двом італійцям.

У Румунії починається суд над громадянином Колумбії, якому закидають підготовку диверсій на замовлення Росії.