У Румунії судитимуть іноземця, який планував диверсії за вказівкою Росії

Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом Румунії (DIICOT) повідомило про арешт громадянина Колумбії, який за вказівкою Росії планував влаштувати вибухи на обʼєктах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Adevarul.

34-річного колумбійця заарештували співробітники DIICOT, а 13 листопада його справу передали до суду.

За даними слідства, чоловік протягом липня 2024 року за підбурюванням іншого іноземця, який живе в Росії, планував підпали та вибухи на об'єктах у Румунії, "що мають особливе значення, які можуть загрожувати національній безпеці".

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Арештований встиг зафільмувати згадані обʼєкти, але до диверсій не дійшло завдяки втручанню поліції, стверджують у DIICOT.

Про громадянина Колумбії відомо, що він на батьківщині служив у війську та пройшов підготовку зі збору розвідувальної інформації. За інкримінованими звинуваченнями йому загрожує від 10 до 20 років увʼязнення в Румунії.

Про суд над колумбійцем стало відомо на тлі активізації диверсійної російської діяльності в Європі.

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі впродовж 2024 року можуть бути пов’язані з Росією.

У травні повідомлялось, як громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії.