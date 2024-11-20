Двом італійцям інкримінують шпигунство на користь Росії

Прокуратура італійського міста Мілан оголосила про порушення справи проти двох людей, яким інкримінують шпигунську діяльність на користь Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Giorno.

За твердженням міланської прокуратури, обоє підозрюваних – громадяни Італії, що живуть у Ломбардії, – з квітня 2024 року співпрацювали з російськими спецслужбами.

Співпраця передбачала надання інформації "чутливого характеру", серед якої – "секретна документація", фотографії військових об'єктів та інформація про фахівців, які спеціалізуються на безпілотниках та електронній безпеці.

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Також фігуранти розслідування збирали інформацію про місця у Мілані та Римі, не охоплених системами спостереження, й пропонували компаніям таксі безкоштовно обладнати їхні автомобілі камерами з метою передати відзнятий матеріал до Росії.

Завербували італійців нібито через Telegram, а в обмін на передану інформацію отримували оплату в криптовалюті.

Під час обшуку в помешканнях підозрюваних італійські правоохоронці виявили докази шпигунської діяльності, стверджує прокуратура Мілана. Їм інкримінують "підкуп громадянина іноземним суб’єктом", обтяжений тероризмом і підривною діяльністю.

Країни НАТО в останні місяці говорять про посилення російської шпигунської та диверсійної діяльності.

Фінська Поліція безпеки вважає, що співробітники розвідки РФ можуть все частіше видавати себе за журналістів або дослідників, щоб вести розвіддіяльність.