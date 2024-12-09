У Литві розслідують можливе шпигунство на РФ агента, інфільтрованого у керівну партію

У Литві завершили досудове розслідування щодо можливого шпигунства на користь Росії з боку особи у лавах консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявили на брифінгу представники генпрокуратури і Департаменту держбезпеки.

Правоохоронці встановили, що особа з лав партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (до якої належить, зокрема, прем’єрка уряду, що завершує роботу, Інгріда Шимоніте) збирала та передавала інформацію російським спецслужбам, розповів головний прокурор відділу з розслідування організованої злочинності і корупції Артурас Урбеліс. Підозрюваний також входив до асоціації активістів в екзилі і політв’язнів.

Підозрюваний – чоловік пенсійного віку з подвійним громадянством Росії та Литви. Як вважають, він приїхав у Литву "із завданням" і діяв як агент орієнтовно з 2018 року.

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Водночас зазначають, що він не був співробітником ніяких литовських інституцій. Конкретну роль підозрюваного у політсилі та його ім’я не розкривають.

У Департаменті держбезпеки зазначили, що зібрана підозрюваним інформація не була засекреченою, але була такою, що могла бути корисна Росії та пов’язана з політичним життям.

Нагадаємо, у листопаді звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами висунули двом італійцям.

У Румунії починається суд над громадянином Колумбії, якому закидають підготовку диверсій на замовлення Росії.