У Литві розслідують можливе шпигунство на РФ агента, інфільтрованого у керівну партію
У Литві завершили досудове розслідування щодо можливого шпигунства на користь Росії з боку особи у лавах консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявили на брифінгу представники генпрокуратури і Департаменту держбезпеки.
Правоохоронці встановили, що особа з лав партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (до якої належить, зокрема, прем’єрка уряду, що завершує роботу, Інгріда Шимоніте) збирала та передавала інформацію російським спецслужбам, розповів головний прокурор відділу з розслідування організованої злочинності і корупції Артурас Урбеліс. Підозрюваний також входив до асоціації активістів в екзилі і політв’язнів.
Підозрюваний – чоловік пенсійного віку з подвійним громадянством Росії та Литви. Як вважають, він приїхав у Литву "із завданням" і діяв як агент орієнтовно з 2018 року.
Водночас зазначають, що він не був співробітником ніяких литовських інституцій. Конкретну роль підозрюваного у політсилі та його ім’я не розкривають.
У Департаменті держбезпеки зазначили, що зібрана підозрюваним інформація не була засекреченою, але була такою, що могла бути корисна Росії та пов’язана з політичним життям.
Нагадаємо, у листопаді звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами висунули двом італійцям.
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