Литовская партия исключила из своих рядов члена, которого подозревают в шпионаже на Россию

Литовские консерваторы "Союз отечества – Литовские христианские демократы" исключили из своих рядов члена, который фигурирует в расследовании о возможном шпионаже в интересах России.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Партия объявила об исключении из своих рядов Эдуарда Манова, в отношении которого завершилось досудебное расследование о возможном шпионаже в пользу России.

Манов, который имеет гражданство России и Литвы, входил в ячейку партии в Шауляе, а также был членом организаций россиян в изгнании.

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По выводам расследования, он с 2018 собирал и передавал представителям ГРУ информацию, которая могла быть интересной им.

В Департаменте госбезопасности отметили, что собранная подозреваемым информация не была засекреченной, но была такой, что могла быть полезна России и связана с политической жизнью.

Напомним, в ноябре обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами выдвинули двум итальянцам.

В Румынии начинается суд над гражданином Колумбии, которого обвиняют в подготовке диверсий по заказу России.