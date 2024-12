Сибіга на тлі нової ракетної атаки РФ закликав прискорити пошуки додаткової ППО для України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою по енергетичній інфраструктурі нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіусу дії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter) вранці 13 грудня.

Сибіга повідомив, що по Україні знову летять російські ракети і ціллю для більшості є об’єкти енергосистеми.

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems.

